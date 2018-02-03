وإصابة الجندي لا تتعدى جروحا طفيفة، وفقا لما أفادت وسائل إعلام تركية، فيما لم يتوافر المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة ومرتكبي الهجوم.

ويشن الجيش التركي منذ أيام عملية عسكرية واسعة في عفرين السورية، للقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية، التي يعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب التركية.

كما هددت تركيا بتوسيع عملياتها ضد الأكراد في شمال سوريا، لا سيما في منبج رغم معارضة الولايات المتحدة.