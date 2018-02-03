وتعد السيطرة على قلعة "لوزم" مكسبا مهما للقوات الحكومية، حيث تطل على عدة مناطق إستراتيجية.

وشنت ميليشيات الحوثي قصفا مكثفا على قرية الشرف بمديرية الصلو بريف تعز، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الشرعية اليمنية والمتمردين في مناطق عدة جنوبي وغربي المدينة.

وقبل أيام، أعلن الجيش الوطني اليمني إطلاق عملية عسكرية بمشاركة كافة الألوية العسكرية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لفك الحصار المفروض على تعز، واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المتمردين.