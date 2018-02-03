أبو ظبي - سكاي نيوز عربية تصدت القوات الشرعية اليمنية لهجوم لميليشيات الحوثي الإيرانية، التي حاولت من خلاله استعادة قلعة "لوزم" الاستراتيجية شرقي مدينة تعز من قبضة الشرعية.
وتعد السيطرة على قلعة "لوزم" مكسبا مهما للقوات الحكومية، حيث تطل على عدة مناطق إستراتيجية.
وشنت ميليشيات الحوثي قصفا مكثفا على قرية الشرف بمديرية الصلو بريف تعز، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الشرعية اليمنية والمتمردين في مناطق عدة جنوبي وغربي المدينة.
وقبل أيام، أعلن الجيش الوطني اليمني إطلاق عملية عسكرية بمشاركة كافة الألوية العسكرية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لفك الحصار المفروض على تعز، واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المتمردين.