وأكد أندريه شورله أول انتصار لدورتموند في العام الجديد بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 84 بعدما عوض كولونيا تأخره مرتين، ليحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 34 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على باير ليفركوزن وشالكه.

وانضم باتشواي، الأربعاء، على سبيل الإعارة من تشلسي لتعويض انتقال هداف الدوري الموسم الماضي بيير-إيمريك أوباميانغ إلى أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشرك بيتر شتوغر مدرب دورتموند، الذي عاد إلى كولونيا بعد 61 يوما فقط من إقالته، المهاجم البلجيكي الدولي في التشكيلة الأساسية لأول مرة، ورد اللاعب الجميل عندما سجل الهدف الأول في الدقيقة 35.

وظن باتشواي أنه سجل مجددا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن هدفه ألغي بسبب التسلل بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

وعادل كولونيا النتيجة في الدقيقة 60 عندما تصدى رومان بيركي حارس دورتموند لتسديدة، لكن سيمون تسولر تابعها برأسه في الشباك قبل أن يرد باتشواي بعد دقيقتين ويضع دورتموند في المقدمة مرة أخرى بعد خطأ دفاعي.

ورفض كولونيا متذيل الترتيب الاستسلام واعتقد أنه قام بما يكفي للحصول على نقطة عندما سجل له خورخي ميري هدف التعادل بضربة رأس، قبل أن يطلق شورله تسديدة لا تصد في الزاوية العليا قبل 6 دقائق على النهاية ليمنح دورتموند انتصاره الأول في 2018.

ويحل بايرن ميونيخ المتصدر بفارق 16 نقطة ضيفا على ماينتس، السبت، ويلتقي ليفركوزن مع فرايبورغ ويلعب شالكه على أرضه ضد فيردر بريمن.