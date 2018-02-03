وقفز تطبيق "Love and Producer" إلى المركز الأول بمتجر "أبل" في الصين، وقدرت إحصاءات أن المبالغ المنفقة عليه تجاوزت 31 مليون دولار في شهر يناير فقط.

وطبقا لشركة "جيغوانغ" الصينية للأبحاث، فإن تطبيق محاكاة المواعدة يستخدمه أكثر من مليوني شخص يوميا، الغالبية العظمى منهم نساء في أوائل العشرينيات من أعمارهن.

وتضع اللعبة النساء في مهنة المنتجة التلفزيونية التي تحاول إنقاذ شركة والدها عن طريق إنتاج برنامج تلفزيوني، يتضمن علاقات عاطفية مع 4 رجال بهدف إشراكهم في العمل الفني.

والرجال الأربعة حسب اللعبة هم لي زيان، وباي كي، وتشو مو، وزو كيلو، ولديهم بعض القدرات الخارقة.

وعلى اللاعبات إنفاق "الماسات الحمراء" لمواعدة الرجال والحفاظ على العلاقة معهم، وهذه الماسات يمكن شراؤها.