وشهدت إحصاءات المركز صباح الجمعة بشأن الإنفلونزا في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، أرقاما غير مألوفة من حالات الدخول للمستشفيات بسبب الإنفلوانزا.

ووفقا لموقع "ماشبل"، أظهرت التقارير أن 51 شخصا من كل 10 ألف مواطن أميركي، أدخلوا إلى المستشفيات بسبب الإنفلونزا.

وأظهرت التقارير أن 17 طفلا لقوا حتفهم في نفس الفترة، مما يرفع الحصيلة هذا الشتاء إلى 53 حالة وفاة لأطفال في الولايات المتحدة بسبب الفيروس.

وقال الموقع إن معدلات المرض تبدو في طريقها لتخطي أرقام موسم 2014-2015، الذي شهد أكثر حالات الإصابة بالإنفلونزا في الولايات المتحدة.