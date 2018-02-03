وهو الفوز الثالث على التوالي لمتصدر القسم الشرقي على متذيل القسم ذاته هذا الموسم. وأضاف جيسون تيتوم 27 نقطة لسيلتكس، الذي خاض مباراته الثانية دون نجمه كايري إيرفينغ.

ويعاني متصدر القسم الشرقي برصيد 38 انتصارا و15 هزيمة، من غياب إيرفينغ وماركوس موريس وماركوس سمارت وشين لاركين بسبب الإصابة.

وأضاف آل هورفورد 17 نقطة لسيلتكس في مواجهة فريقه السابق، الذي قضى معه أول 9 مواسم في مسيرته في دوري المحترفين.

ومن جهة أخرى لم تكن 3 أرقام مزدوجة لراسل ويستبروك كافية لتفادي أوكلاهوما سيتي ثاندر الهزيمة الثالثة على التوالي، وخسر 114-100أمام نيو أورليانز بليكانز.