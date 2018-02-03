وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة في الدرون أن الأخيرة تحلق بشكل يثير مخاوف ركاب الطائرات وكذلك إدارة الطيران المدني الفيدرالية، وفق ما أورد تلفزيون lasvegasnow المحلي، السبت.

وليس واضحا متى وقعت الحادثة، لكن التلفزيون المحلي اعتمد على مقاطع الفيديو التي نشرت على موقع للدرونز.

ويحظر القانون في الولايات المتحدة أن تحلق الدرونز على ارتفاع أكثر من 121 مترا.

وقالت سلطة الطيران المدني في الولايات المتحدة إنها علمت بأمر الفيديو، مشيرة إلى أنها تبحث في الأمر حاليا.

وقد يواجه مسيّر الدرون غرامة مالية تتراوح بين 1500-250 ألف دولار أميركي، فضلا عن احتمال السجن لمدة 3 سنوات، في حال ثبوت أن طائرته حلقت بطريقة غير آمنة.