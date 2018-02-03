وصوتت الجماهير لتشكيلة فريق برشلونة الإسباني، واعتبرتها التشكيلة الأقوى في أوروبا، وذلك بعد ضم الفريق للبرازيلي كوتينيو والكولومبي ياري مينا.

ونشرت "ماركا" تشكيلة برشلونة المكونة من الألماني تير شتيغن في حراسة المرمى، الإسبان خوردي ألبا وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه والفرنسي صامويل أومتيتي في الدفاع.

والبرازيلي كوتينيو والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا في الوسط، بالإضافة لثلاثي الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان دمبيلي والأوروغواياني لويس سواريز.

وحصلت تشكيلة فريق مانشستر سيتي على المركز الثاني، حيث ضمت تشكيلته: البرازيلي إيديرسون في الحراسة، والإنجليزيين فابيان ديلف وكايل ووكر، والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي والفرنسي الجديد أيميريك لابورت في الدفاع.

ويلعب النجم البلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي فرناندينيو والإسباني دافيد سيلفا كثلاثي خط الوسط. ويقود الثلاثي رحيم ستيرلنغ والأرجنتيني سيرجيو أغويرو والألماني ليروي سانيه هجوم الفريق الإنجليزي.

ولم يضم التصويت الفرق التي لم تتم أي صفقات شتوية مثل ريال مدريد ويوفنتوس.

وهنا نتائج التصويت كاملة، وفقا لقراء "ماركا":