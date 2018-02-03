وكان قاض قد أمر لولا، الذي صدر حكم ضده بالسجن 12 عاما في قضايا فساد بتسليم جواز سفره "خشية أن يسعى لطلب اللجوء السياسي" في بلد آخر.

وتم تسليم وثيقة السفر الخاصة بالرئيس السابق إلى السلطات في 26 يناير قبل ساعات من ركوبه طائرة إلى إثيوبيا لحضور مؤتمر مقرر مسبقا لمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.

وقال القاضي، برونو أبوليناريو، في قراره" "لا يمكن باي طريقة من الطرق استنتاج أن (لولا) كان يخطط للهرب من البلاد" لتفادي مواجهة القضاء البرازيلي.

واعتبر القاضي أنه على عكس ذلك، فإن لولا الذي استأنف الحكم ضده أظهر بوضوح أن الرحلة كانت "مبررة بواسطة التزام مهني مقرر مسبقا".

وتابع القاضي: "فقط بخيال عظيم" يمكن الاستنتاج بأن لولا كان يخطط للهرب.

وعلق كريستيانو زانين مارتينز محامي الرئيس السابق أن قرار القاضي أبوليناريو "يصحح" حكم المحكمة الابتدائية، الذي ينتهك الضمانات التي كفلها الدستور بحرية الحركة.

ويحافظ لولا دا سيلفا على تقدمه الكبير في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية، رغم إدانته بالفساد وتبييض الأموال، بحسب استطلاع للرأي نشر الأربعاء.