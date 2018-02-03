ولم يشارك محرز في التمرينات مع ناديه منذ اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية (الأربعاء 31 يناير)، بعد عدم ضم سيتي متصدر ترتيب الدوري، للاعب، في ظل ارتفاع السعر الذي طلبه ليستر.

ونقلت "فرانس برس" عن بويل قوله في مؤتمر صحفي عشية المباراة "رياض ليس متاحا لهذه المباراة (..) كل ما يمكنني قوله عن هذا الوضع إن هذا هو القرار الأفضل لليستر (..) هو أيضا القرار الأفضل بالنسبة إلى رياض".

وأضاف "هذا وضع صعب بالنسبة إلينا (..) لكن حان الوقت للمضي قدما والحفاظ على تركيزنا".

وساهم محرز في قيادة ليستر إلى لقبه الأول التاريخي في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016، إلا أن اللاعب طلب أكثر من مرة الرحيل عن النادي، دون تجاوب.

ويأمل بويل أن يعاود اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، المشاركة مع فريقه بشكل دوري، علما أن أداءه تحسن منذ حلول بويل بدلا من كريغ شكسبير في أكتوبر الماضي.