أندرو، الابن الثالث للملكة إليزابيث الثانية، أعلن الموعد اليوم الجمعة في حسابه الرسمي على تويتر.



ويوجيني، التي تبلغ 27 عاما وهي ابنة أندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون، ستتزوج جاك بروكسبانك في كنيسة سانت جورج في ويندسور.



وسيتزوج الأمير هاري، ابن عم يوجيني، من خطيبته الأميركية ميغان ماركل في الكنيسة نفسها يوم 19 مايو.



يوجيني، واحدة من حفيدات الملكة، هي الثامنة في ترتيب العرش البريطاني.