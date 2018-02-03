وتبين أن منفذ التفجير تلقى تدريبات في منطقة سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في سوريا.



وأعلنت السلطات التركية الجمعة اعتقال ثمانية أشخاص فيما يتصل بانفجار القنبلة التي هزت العاصمة أنقرة وأصابت ثلاثة أشخاص.



وأضافت أن مشتبها به تاسعا قتل خلال عملية القبض على المجموعة.



كانت السلطات قد أعلنت عقب الانفجار الذي وقع ليل الخميس أنه حدث في غرفة تدفئة بالغاز في مكتب للضرائب في حي جوقور عنبر.