وانخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1331.25 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.



وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1337.30 دولار للأوقية.



وينهي الذهب الأسبوع على خسارة قدرها 1.4 بالمئة بعد صعوده في ستة من الأسابيع السبعة الماضية وبعد أن سجل في الأسبوع الماضي أعلى مستوى في 17 شهرا عند 1366.07 دولار.



وقالت وزارة العمل الأميركية إن أكبر اقتصاد في العالم أوجد 200 ألف وظيفة في يناير وهو رقم أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 180 ألفا.



ومن شأن هذه البيانات القوية أن تعزز التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي قدما في رفع أسعار الفائدة هذا العام.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات 3.34بالمئة إلى 16.65 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ الثامن والعشرين من ديسمبر، منهية الأسبوع على خسارة قدرها 4.3بالمئة.



وانخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 990.60 دولار للأوقية مسجلا خسارة أسبوعية قدرها 2 بالمئة.

وارتفع البلاديوم 0.34 بالمئة إلى 1040.49 دولار للأوقية. وبعدأن سجل مستويات قياسية مرتفعة الشهر الماضي ينهي البلاديوم الأسبوع على خسارة قدرها 4.2 بالمئة هي الأكبر منذ أوائل سبتمبر.



