وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.07 دولار، أو 1.54 بالمئة لتبلغ عند التسوية 68.58 دولار للبرميل.



وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 35سنتا، أو 0.53 بالمئة، إلى 65.45 دولار للبرميل.



وهبط النفط مع صعود الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية بعد نمو قوي للوظائف في الولايات المتحدة في يناير.



وما زالت أسعار الخام تلقى دعما من تخفيضات إنتاجية لكبار المنتجين وطلب قوي.



وارتفع الطلب العالمي على النفط 1.6 مليون برميل يوميا، أو حوالي 1.5 بالمئة، العام الماضي، وقال بنك (يو بي إس) إن من المنتظر أن ينمو بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.