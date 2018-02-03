وقالت "بافتا" الجمعة إنه "بعد تعليق عضوية هارفي وينستاين في بافتا في أكتوبر2017، شطبت الأكاديمية رسميا العضوية، ويسري القرار فورا".



وأوضحت الأكاديمية أنه على الرغم من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه وينستاين لأعمالها الخيرية، إلا أن سلوكه المزعوم "غير مقبول تماما ولا يتوافق مع قيم بافتا".



وحسب أسوتيدبرس، تجري الشرطة في بريطانيا والولايات المتحدة تحقيقات في مزاعم بالاغتصاب والتحرش الجنسي بحق وينستاين الذي كان أحد أبرز الشخصيات النافذة في هوليوود.



ووجهت عشرات النسوة، بينهم ممثلات شهيرات، اتهامات لوينستاين بالاعتداء الجنسي أو التحرش.



وكانت شركة الإنتاج السينمائي التي أسسها مع شقيقه بوب أعلنت فصل وينستاين، كما فصل من أكاديمية السينما في هوليوود.