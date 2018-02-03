وحسب تقرير سري موجه إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي الجمعة، فإن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الفحم لموانئ في دول تشمل روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام باستخدام أوراق مزورة أظهرت دولا أخرى مثل روسيا والصين كدولة المنشأ للشحنة بدلا من كوريا الشمالية.



وحسب التقرير الذي نشرته رويترز، لم ترد بعثة كوريا الشمالية إلى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير.



وقالت روسيا والصين مرارا إنهما تطبقان عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.



وقال المراقبون في التقرير إنهم حققوا في تعاون قائم في مجال الصواريخ الباليستية بما يشمل أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها من كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.



ولم ترد البعثة السورية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير.