ويستضيف النادي الملكي حامل اللقب، المباراة على ملعبه سانتياغو برنابيو الذي تصل سعته إلى 81044 مقعدا.

ووفق الموقع الالكتروني لصحيفة "ماركا" المدريدية، بيعت كل التذاكر المطروحة للعامة، أي غير المخصصة للمشتركين السنويين والمساهمين المعروفين بالـ"سوسيوس"، في غضون 37 دقيقة بسبب التهافت الهائل.

وترد عبر الموقع الرسمي لريال رسالة "لا توجد أمكنة متوفرة" في مختلف مدرجات الملعب لدى محاولة اختيار مقعد، لكن بعض التذاكر قد يصبح متوافرا في الأيام المقبلة في حال أعاد المشتركون طرحها لأنهم لا يرغبون أو غير قادرين على حضور اللقاء المقرر في 14 فبراير.

واستغل البعض التهافت الشديد لتحقيق كسب مالي، فقد أشارت "ماركا" أن أحد المشجعين عرض تذكرته للبيع مقابل نحو 24 ألف يورو، عبر موقع متخصص بإعادة بيع تذاكر المباريات.

ويتراوح سعر التذاكر التي طرحها النادي الملكي بين 75 و235 يورو، علما أن هذه الأسعار لا تشمل المقصورات.

وتعتبر المواجهة بين ريال بطل أوروبا في الموسمين الماضيين، وسان جرمان، الأبرز في الدور ثمن النهائي للمسابقة، إلى جانب المواجهة بين العملاق الإسباني برشلونة وتشلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.