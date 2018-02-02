وبين المنشقين الـ8 جي سيونغ-هو الذي فر من كوريا الشمالية في 2006، وكان ضمن ضيوف الشرف لدى ترامب خلال إلقائه خطابه عن حال الاتحاد في الكونغرس الثلاثاء.

واستمع ترامب إلى شهادات هؤلاء الرجال والنساء الذين جلسوا حوله معتبرا أنها "لا تصدق وتشكل مصدر إلهام فعلي".

وأذ أشار إلى اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، كرر اقتناعه بأن الاتصالات التي تتم بين الشمال والجنوب في إطار الألعاب الأولمبية الشتوية هي "أمر جيد" لكنه بقي حذرا حيال هذه المسألة.

وفي خطابه أمام الكونغرس، ندد ترامب بشدة بموقف بيونغ يانغ مؤكدا أن أي نظام "لم يقمع مواطنيه بوحشية" كما فعلت "الديكتاتورية الوحشية في كوريا الشمالية".

وحذر أيضا من "التساهل والتنازلات" في مواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي، واعدا بعدم تكرار "أخطاء" الإدارات السابقة.

وبلغ التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية في 2017 مع سلسلة تجارب عسكرية قامت بها بيونغ يانغ، شملت أيضا إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات.