وبهزيمته الأربعاء أمام توتنهام صفر-2، بات يونايتد يتخلف عن جاره سيتي بفارق 15 نقطة قبل 13 مرحلة على انتهاء الموسم.

وأوضح مورينيو أن أقصى أهداف فريقه، حاليا، أن يضمن المركز الثاني، أو مركزا يخوله المشاركة مباشرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والتي عاد إليها "الشياطين الحمر"، هذا الموسم بعد تتويجهم الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وأضاف مورينيو "ببساطة، أشعر بأنهم يقومون بعملهم بشكل جيد جدا لدرجة أنهم لا يسمحون للآخرين بالاقتراب منهم"، وقال إن عدد النقاط الحالي لفريقه (53) والأداء الذي يقدمه مقارنة بالموسم الماضي، كانا سيجعلانه - في الظروف العادية - منافسا جديا على اللقب.

ورأى المدرب البرتغالي "في الوقت الحالي، المعركة مفتوحة على المركز الثاني، الثالث، الرابع، الخامس والسادس، لكنها مقفلة عمليا على المركز الأول"، مؤكدا أن التأخر عن سيتي لا يعتبر فشلا، لا سيما أن الأخير لم يهدر سوى 7 نقاط في أول 25 مرحلة من الدوري.

في المقابل، حذر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، لاعبيه من التراخي، قائلا إن ما من شيء تم الحسم "فيه حتى الآن، "تبقى أمامنا 13 مباراة، 39 نقطة للعب (من أجلها)".

وأورد "نتصدر بفارق 15 نقطة، وبالتالي لم ينته أي شيء"، مذكرا بأن فريقه سيخوض مباريات قوية "ضد أرسنال، توتنهام، يونايتد، تشلسي..." في المراحل المقبلة.

وأتت تصريحات المدربين عشية بدء المرحلة السادسة والعشرين، والتي يحل فيها سيتي ضيفا على بيرنلي، ويستضف يونايتد هادرسفيلدـ السبت.