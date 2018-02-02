وحاول الأب أن يهاجم طبيب الفريق الأميركي للجمباز سابقا، بعدما قدمت ابنتاه لورين وماديسون، شهادتهما بشأن ما تعرضتا له في محكمة بولاية ميشغان، وفق ما نقلت رويترز.

وقال والد الضحايا للقاضي حين جرى منحه فرصة للكلام "أطلب منك أن تمنحني خمس دقائق في غرفة مغلقة مع هذا الشيطان"، في إشارة إلى الطبيب اعتدى على ما لا يقل عن 265 شابة خلال 20 عاما.

وسبق لنحو مئة رياضية أن أدلين بشهاداتهن ضد الطبيب السابق الذي كان يرتكب اعتداءاته الجنسية تحت غطاء علاجات طبية. وسيمضي بقية حياته وراء القضبان.

ويحاكم نصار، منذ الأربعاء، أمام محكمة شارلوت في ميشيغن. وحكم عليه في إطار محاكمتين سابقتين بمئة سنة في السجن على الأقل بعد إدانته بتهم الاعتداء الجنسي وامتلاك مواد إباحية مرتبطة بأطفال.

ويخوض الطبيب السابق المحاكمة معترفا بالتهم الثلاث الموجهة إليه بارتكاب انتهاكات جنسية في مركز "تويستارز" للتدريب ويواجه عقوبة إضافية بالسجن تراوح بين 40 و125 عاما. ويفيد الادعاء أن ما لا يقل عن 65 ضحية مفترضة طلبن الادلاء بشهادتهن.

وخارج قاعة المحكمة تحدثت البطلة الأولمبية سيمون بايلز الحائزة 4 ميداليات ذهبية للمرة الأولى عن ما عانته، وقالت بايلز البالغة الآن 20 عاما لمحطة "ان بي سي نيوز" عن الطبيب السابق "أشعر وكأنه اخذ جزءا مني لا يمكنني استعادته".

وأفلت نصار من أي عقاب في حين كانت الولايات المتحدة تهيمن على الجمباز العالمي، حتى اكتشفت الفضيحة في العام 2016.

وانتقدت الضحايا تأخر الهيئات الرياضية في اتخاذ الإجراءات والتحرك، فقد أعلنت اللجنة الأولمبية الاميركية وجامعة ميشيغن، الأسبوع الماضي، فقط فتح تحقيقات فيما استقال مجلس اتحاد الجمباز الاربعاء الماضي.