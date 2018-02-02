وذكرت الوكالة أن الفيديو عبارة عن 16 صورة فوتوغرافية جرى دمجها مع بعضها البعض.

والتقطت الصور المركبة "كيوريوسيتي روفر" التي أرسلت عام 2012 في مهمة إلى الكوكب الأحمر بعد رحلة استمرت 8 أشهر.

وذكرت الوكالة أن المركبة التقطت 16 صورة للتضاريس من زوايا مختلفة في إحدى رحلاتها، وأظهرت الصور تشابها بين تضاريخ الكوكب الأحمر وتضاريس الأرض.

وذكرت "ناسا" أن هذه المهمة تمت في الـ 25 من أكتوبر 2017، أي بعد مرور أكثر من 1800 يوم على وجود المركبة في المريخ.

وأشارت إلى الصور التقطت في منطقة فوهة غيل الناجمة عند اصطدام جرم سماوي بالكوكب الأحمر.