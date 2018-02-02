وقال بيان للوزارة إن العقوبات الجديدة "تستهدف العمليات التجارية لحزب الله"، وتأتي "عملا بالقرار التنفيذي 13224 الذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو للأعمال الإرهابية".

والشخصيات الست بينهم 4 يقيمون في لبنان هم جهاد محمد قانصو، وعلي محمد قانصو، وعصام أحمد سعد، ونبيل محمود عساف، واثنان في العراق هما عبد اللطيف سعد ومحمد بدر الدين، ومعظمهم على صلة بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات.

كما استهدفت العقوبات 7 كيانات مرتبطة بحزب الله، في لبنان وسيراليون وغانا وليبيريا.

وقال مسؤولون بارزون في الإدارة الأميركية إنها "الموجة الأولى" للحملة على حزب الله المدعوم من إيران والضغط عليه.

وأضافوا أن الولايات المتحدة تقدر أن إيران ترسل لحزب الله نحو 700 مليون دولار سنويا.