وجرى توقيف العداء المغربي الأصل، في أكتوبر الماضي، في منزله في إطار تحقيق قضائي، وسط شكوك في استخدامه مواد ممنوعة. كما شملت الاتهامات أيوب مختار بطل إسبانيا 2016 في سباق 3 آلاف م داخل قاعة.

وأوردت الوكالة الإسبانية، في بيان، أنها "قررت (...) فتح إجراءات تأديبية بحق الرياضيين المتورطين. كما قررت اتخاذ إجراءات بالتجميد المؤقت لرخصهم."

ووفق صحيفة "ألبايس"، اكتشفت الشرطة مواد متنوعة في منزل الياس فيفا (28 عاما) بالقرب من برشلونة منها مادة "اكوتفيجين" (مادة طبية مصنعة بشكل أساسي من دم العجل) وهرمونات النمو.

وتم تتويج فيفا بطلا لأوروبا، في سباق 5 آلاف م عام 2016 في النسخة التي أقيمت في امستردام الهولندية، متقدما على مواطنه عادل مشعل.

وحظي تتويج فيفا بتغطية واسعة في اسبانيا، نظرا إلى مسيرته الصعبة، فهو مغربي الأصل، ودخل البلاد خلسة وهو في سن الـ 17 بمثابة مهاجر غير شرعي عن طريق الاختباء في شاحنة.