أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، حظرا على صادرات الأسلحة إلى دولة جنوب السودان، في خطوة تهدف إلى الضغط على الرئيس سلفا كير ميارديت لوقف الحرب الأهلية في بلاده.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان "تعلن وزارة الخارجية اليوم أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان"، وفق "رويترز".
ولا تبيع الحكومة الأميركية أسلحة لجنوب السودان، لكن الخطوة الجديدة تمنع أي شركة أميركية أو مواطن أميركي من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة في البلاد.