أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، حظرا على صادرات الأسلحة إلى دولة جنوب السودان، في خطوة تهدف إلى الضغط على الرئيس سلفا كير ميارديت لوقف الحرب الأهلية في بلاده.