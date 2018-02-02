ويسعى حامل اللقب القابع في المركز الرابع، إلى تقليل الفارق الكبير (19 نقطة) الذي يفصله عن غريمه التقليدي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني حتى الآن.

وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن احتمال تعاقد ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا مع حارس مرمى أتليتيك بلباو كيبا أريزابالاغا، خلال فترة الانتقالات الأخيرة، لكن زيدان قال خلال يناير الماضي إنه لا يرغب في أي تعاقدات جديدة لأنه يثق في قدرات تشكيلته التي أصبحت أول فريق يحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي: "نحن فريق واحد حتى إن كانت الظروف صعبة. دائما كنت أرى لاعبي فريقي في كامل تركيزهم خلال الأوقات الصعبة".

وأضاف المدرب الفرنسي: "لدي ثقة في تشكيلتي. لدي ثقة عمياء فيهم. هذا هو كل شيء. هكذا أتعامل مع الأمور".

وتعرض ريال مدريد لضغوط من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في ظل تراجعه على المستوى المحلي، بعد تعثره في الدفاع عن لقب الدوري وخروجه من كأس ملك إسبانيا على يد ليغانيس، وقبل مواجهته في دور 16 من دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جرمان الفرنسي في وقت لاحق من فبراير الجاري.

وربما يعتمد مستقبل زيدان على المدى الطويل على النجاح على المستوى الأوروبي، لكنه رغم ذلك يؤكد أنه يركز على المهام القريبة بينما يستعد لمواجهة ليفانتي في الدوري السبت.

وقال زيدان: "لا أهتم بما سيحدث في الموسم المقبل. أنا أهتم بما هو هنا الآن، وأعد فريقي لمباريات الدوري. أنتم تتحدثون وكأن لقب الدوري الإسباني حسم لكني لا أعتقد ذلك، ولا يمكن التكهن بما يحدث في كرة القدم، وسنسعى للفوز بجميع المباريات التالية".

وأضاف: "بالنسبة لدوري أبطال أوروبا فنحن جاهزون للمهمة بعد فوزنا بالكثير من المباريات فيها. وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة المقبلة في هذه المنافسة".