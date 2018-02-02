وقال فابريتشيني الخميس "يبدو كونتي وكأنه يريد ارتداء قميص إيطاليا مجددا، فيما بدا (كارلو) أنشيلوتي منفتحا قبل أن يعيد إغلاق الباب، و(كلاوديو) رانييري ليس حرا أيضا".

وترك كونتي، 48 عاما، منتخب إيطاليا بعدما قاده لسنتين، للانضمام إلى تشلسي بعد كأس أوروبا 2016، لكن خلفه جانبييرو فنتورا أقيل من منصبه بعد فشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018، للمرة الأولى في 60 عاما.

ويعد أنشيلوتي، المقال من تدريب بايرن ميونيخ في سبتمبر الماضي، مع رانييري وروبرتو مانشيني مدرب زينيت الروسي حاليا، الأوفر حظا لتدريب منتخب إيطاليا.

ودخلت اللجنة الأولمبية الإيطالية، الخميس، على خط حل أزمة اتحاد القدم، بتعيينها فابريتشيني مفوضا للإشراف عليه، إثر أزمة كانت آخر تجلياتها فشله الأسبوع الماضي في انتخاب رئيس جديد.

وسيعاون، فابريتشيني، أمين عام اللجنة الأولمبية المحلية، نجم دفاع ميلان السابق أليساندرو "بيلي" كوستاكورتا، والخبير القانوني أنجيلو كلاريتسيا.