وتخللت التظاهرات التي رفع فيها شعار "الموت للدكتاتور" اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

وامتدت التظاهرات من طهران إلى أصفهان إلى الأهواز العربية التي شهدت أعنف المواجهات.

واعتبر مراقبون التظاهرات الجديدة بداية احتجاج جديد ضد نظام الملالي بعد احتجاجات ديسمبر الماضي.

وجاءت التحركات الشعبية بناء على دعوات في شبكات التواصل الاجتماعي، ويبدو من مقاطع الفيديو أن الدعوات لاقت استجابة واسعة.

وكانت إيران شهدت في أواخر ديسمبر الماضي تظاهرات صاخبة فاجأت النظام الإيراني، الذي سارع إلى قمعها، وجاءت التظاهرات احتجاجا على غلاء الأسعار والفساد المستشري في البلاد.

وقابلت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بالقمع وشنت حملة اعتقالات طالت الآلاف.