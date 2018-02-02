وقال المولد في المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه رسميا، الجمعة: "جئت ليفانتي لأخدم النادي وأقدم أكثر ما عندي وأحاول أن أفيد الفريق. الروح جيدة واللاعبون جيدون وروحهم طيبة. أتمنى التوفيق في ليفانتي".

وعن مهامه في الفريق الجديد أضاف المولد صاحب الـ 23 عاما: "أحب اللعب على الأطراف، لكن أكثر من مرة شاركت مهاجما، المكان الذي يحتاجني المدرب به سأكون متواجدا فيه".

والمولد لاعب اتحاد جدة، بين 9 لاعبين سعوديين تمت إعارتهم إلى فرق إسبانية لمدة 6 أشهر، بموجب اتفاق شراكة بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم في السعودية من جهة، ورابطة الدوري الإسباني من جهة أخرى.

وكان فيرناندو سانز، المدير المسؤول في الليغا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبر أن المولد "ميسي السعودية"، نظرا إلى مهارته العالية وسرعة تحركاته داخل الملعب.