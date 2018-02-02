وقال ترامب في تغريدة، الجمعة، إن "كبار مسؤولي ومحققي إف بي آي ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المنزهة، لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين"، لكن دون توضيحات إضافية.

وأضاف ترامب: "هو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة"، مشيدا من جهة أخرى بعمل عملاء "رائعين" عارضوا المسؤولين عنهم.

وكان ترامب من عين وزير العدل الحالي جيف سيشنز ومدير الـ"إف بي آي" كريستوفر راي، والأخير بدلا من جيمس كومي الذي أقاله الرئيس العام الماضي.

ويأتي هذا الاتهام لمكتب التحقيقات الفدرالي، وهو أمر نادر من قبل رئيس أميركي، في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لإعطاء الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية أعدها رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري كيفن نونيس، تشكك في أداء مكتب التحقيقات.

وكان أعضاء ديمقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ، عارضوا المذكرة التي تم إعدادها انطلاقا من معلومات سرية.

وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترامب أن يجيز نشرها، هي أن الـ"إف بي آي" استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت على عضو في الفريق الانتخابي لترامب في عام 2016 ، فيما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين.

إلا أن الديمقراطيين يشعرون بالقلق من سعي الحكومة إلى تسييس المعلومات الاستخباراتية، ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.