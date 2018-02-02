وقال تقرير مؤسسة "تشينجينغ ماركتس" إن هناك عدم اتساق في مكونات منتجاتها المخصصة للأطفال الرضع، التي تحتل مركزا رائدا في العالم. كما يشكك التقرير في مصداقية بعض تصريحاتها المتعلقة بالصحة.

وقال متحدث باسم نستله: "يثير التقرير نقاطا مهمة نرغب في تقييمها بالتفصيل.. سنجيب على المخاوف والتوصيات الواردة في التقرير خلال الأيام المقبلة"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأفاد التقرير أنه فحص منتجات حليب الأطفال الذي تبيعه نستله للرضع الذين تقل أعمارهم عن عام في 40 بلدا مختلفا، وقارن الشعارات الترويجية والمكونات المستخدمة في أكثر من 70 منتجا.

ويأتي التقرير تزامنا مع حالة فزع سببتها واقعة منفصلة هي تلوث حليب أطفال من إنتاج شركة "لاكتاليس" الفرنسية.