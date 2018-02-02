وقالت الناطقة باسم الوكالة أوليفيا هيدون: "يعتقد أن 90 مهاجرا على الأقل غرقوا إثر انقلاب مركبهم قبالة سواحل ليبيا هذا الصباح. لقد لفظ البحر 10 جثث على السواحل الليبية" بينهم 8 باكستانيين وليبيان.

وقالت الوكالة إن هناك 3 ناجين، أبلغوا عمال الإنقاذ أن معظم المهاجرين الغرقى باكستانيون.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمنيون في زوارة بغرب ليبيا إن ليبيين اثنين وباكستانيا جرى إنقاذهم من القارب، وأضافوا أن 10 جثث انتشلت معظمها لباكستانيين دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.

وتقع زوارة قرب حدود ليبيا مع تونس، وهي موقع مفضل للمهاجرين بالقوارب.

وليبيا بوابة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر البحر، رغم أن الأعداد انخفضت بشدة منذ يوليو إذ بدأت الفصائل المسلحة والسلطات الليبية منع المهاجرين من المغادرة، بعد ضغوط من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ويعتقد أن نحو 600 ألف شخص قاموا بالرحلة من ليبيا إلى إيطاليا خلال السنوات الأربع المنصرمة.