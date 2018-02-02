وإطلاق الصواريخ الكردية، بحسب يلدريم، يأتي ردا على شن تركيا،في يناير الماضي، عملية جوية وبرية في شمال غرب سوريا، مستهدفة مقاتلي وحدات حماية الشعب في منطقة عفرين.

وفتحت معركة عفرين جبهة جديدة في الحرب الأهلية السورية الممتدة منذ 7 سنوات، وتسبب في توتر علاقات تركيا مع باقي أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وكان يلدريم قال، الأربعاء، إن عملية عفرين في سوريا تهدف إلى تأمين تركيا وحماية العرب والأكراد والتركمان من المنظمات الإرهابية.

وتعد أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ 3 عقود في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية من الأكراد.