وانتقل رودريغيز من الفريق الإسباني إلى العملاق البافاري، في الـ"ميركاتو" الصيفي الماضي، في صفقة إعارة لمدة موسمين، مع بند بإمكانية تحويلها لصفقة بيع نهائي.

وكشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية استعداد رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز لاستعادة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مرة أخرى إلى "سانتياغو برنابيو"، خاصة مع إمكانية رحيل المدير الفني زين الدين زيدان الذي أخرج اللاعب من حساباته.

واعتبر خاميس نفسه "مظلوما" في ظل ولاية زيدان، الذي كان وراء رحيله إلى "أليانز أرينا".

وقال رودريغيز في تصريحات نقلتها قناة نادي بايرن ميونيخ الرسمية: "أعتقد أن المدربين لهم لاعبين مفضلين، وأنا لم أكن واحدا من المفضلين لدى زيدان رغم اللعب بشكل جيد، وتسجيل الأهداف وصناعتها".

وانتقل رودريغيز من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد في صيف عام 2014، على خلفية تألقه مع منتخب كولومبيا في كأس العالم بالبرازيل، في العام ذاته.