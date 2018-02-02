وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة الروسية، بيوتر شيكماريوف، لوكالة "أسوشيتد برس": "علينا أن لا نحرج أنفسنا أمام المجتمع الدولي".

وأضاف: "بشكل أو بآخر، تعلمنا كيف نتعامل مع الجراد، لكنني أخشى أن نواجه فضيحة جراد دولية. الجراد يحب الأماكن الخضراء، وقد يتجه إلى ملاعب المونديال".

وركز شيكماريوف في مخاوفه على ملعب مدينة فولغوغراد، التي تستضيف مباريات منتخبات عربية، أبرزها مواجهة السعودية ومصر، ومباراة تونس وإنجلترا.

وتعد مشكلة الجراد آخر المشكلات التي تواجهها روسيا قبل المونديال، وكان رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم، فيتالي موتكو، قد أجبر على الاستقالة في ديسمبر الماضي، بعد اتهامه بالتورط في فضيحة برنامج المنشطات للرياضيين الروس.