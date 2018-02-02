وذكرت وزارة الخارجية المواطنين في بيان أن المسافرين الروس يواجهون خطر الاعتقال من دول أخرى بطلب أميركي، ويجري بعدها تسلميهم للولايات المتحدة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" الجمعة.

وجاء في تحذير السفر "رغم دعواتنا لتحسين التعاون بين السلطات الأميركية والروسية المعنية... تواصل الأجهزة الأميركية الخاصة ملاحقة الروس حول العالم فعليا".

وأضاف التحذير "في ظل هذه الظروف نشدد على ضرورة أن يدرس المواطنون الروس بعناية كل المخاطر عندما يخططون لرحلات إلى الخارج".

وذكرت أن الولايات المتحدة ضالعة في احتجاز أكثر من 10 مواطنين روس في دول أجنبية منذ بداية 2017.

وذكرت على سبيل المثال أن 4 مواطنين روس على الأقل اعتقلوا في إسبانيا ولاتفيا واليونان لتهم أميركية بارتكاب "جرائم إلكترونية".

وبلغ معدل التحركات الأميركية ضد روس يشتبه بأنهم ضالعون في جرائم إلكترونية مستويات قياسية العام الماضي.

واعتقل 7 روس أو وجهت لهم اتهامات في 2017 في الولايات المتحدة وخارجها، مقارنة باثنين في المتوسط في السنوات الست التي سبقتها.

وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الاتهامات الروسية.