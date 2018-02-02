واستحوذ هاردن على 11 كرة مرتدة ليقود هيوستون لانتصاره الثاني في مباراتين هذا الموسم على منافسه.

وسجل غيرالد غرين 15 نقطة لهيوستون بينما أحرز كلينت كابيلا 14 نقطة كما استحوذ على 13 كرة مرتدة.

وكان داني غرين الأفضل في صفوف سان أنطونيو بتسجيل 22 نقطة.

وفي مباراة أخرى سجل برادلي ديل 27 نقطة في فوز واشنطن 122-119 على تورونتو، وهو انتصاره الثالث على التوالي منذ إصابة نجمه جون وول.

ويغيب وول، الذي شارك في مباراة كل النجوم 5 مرات، لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد خضوعه لجراحة بالركبة.

وسجل جيمي باتلر 28 نقطة وأحرز كارل-أنطوني تاونز 24 نقطة، وسيطر على 11 كرة مرتدة في انتصار مينيسوتا 108-89 على ميلووكي.