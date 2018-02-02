وكان الجيش التركي أصدر بيانا مساء الخميس، قال فيه إن طائراته دمرت في الساعات الأخيرة 14 هدفا للمسلحين، معلنا مقتل 21 "إرهابيا".

وأعلنت القوات المسلحة التركية، الخميس، أن عدد "الإرهابيين" الذين تم القضاء منذ بدء العملية في عفرين، وصل إلى 811.

وتقول أنقرة إن العملية العسكرية في عفرين تستهدف أيضا مسلحي "داعش"، فيما تنفي وحدات حماية الشعب الكردية وجود التنظيم في المنطقة.

وقالت مصادر تركية إن المسلحين الأكراد في عفرين أطلقوا عددا من الصواريخ على مدينتي هاتاي وكيليس التركيتين الحدوديتين، الخميس، أصاب أحدها مطعما تاريخيا وسط كيليس مما أوقع عددا من الجرحى في صفوف المدنيين الأتراك.