يشمل الاستدعاء سيارات الدفع الرباعي "أوتلاندر" من عام 2008 حتى عام 2012، وسيارات الدفع الرباعي الرياضية "أوتلاندر سبورت" من عام 2011 حتى عام 2012، وسيارات "لانسر" من عام 2009 حتى عام 2012، وسيارات "لانسر سبورباكس" من عام 2010 وحتى عام 2012.

وتمتلك جميع تلك السيارات المذكورة محركات ميتسوبيشي "4 بي-11" أو "4 بي-12"، وفقا لوثيقة نشرتها إدارة السلامة المرورية على الطرق السريعة.

وتقول الشركة إن الحافة التي تضبط تلقائيا شد الحزام يمكن أن تتصدع، مما قد يتسبب في فصل الحزام. ويؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية وتوقف المحرك. وتقول ميتسوبيشي إنها ليست لديها تقارير عن حوادث أو إصابات.

وسوف يستبدل الوكلاء شدادة الحزام بأخرى معدلة، دون أي تكلفة على أصحاب السيارات.

ومن المقرر ان تبدأ عملية الاستدعاء في الولايات المتحدة في 27 مارس المقبل.