وقال الناطق باسم الشركة جيمس ويلستد إن "الجميع أصبحوا في الخارج"، في إشارة إلى ما لا يقل عن 900 عاملا كانوا عالقين في المنجم.

وأضاف أن "بعضهم يعانون من الجفاف أو ارتفاع ضغط الدم، لكن ليس هناك أي حالة خطيرة".

وقالت الشركة التي تدير المنجم إن عمال المنجم سيخضعون لفحوص طبية، وإنها تتوقع بدء العمل مرة أخرى في المنجم، الاثنين.

غير أن نقابات المناجم وغيرها من الاتحادات أعربت عن قلقها من عدم وجود خطة عمل احتياطية للإجلاء، بعد أن تسببت عاصفة في انقطاع الكهرباء ليلة الأربعاء، وقالت إن الحادث يعكس استمرار المشكلات المتعلقة بالسلامة في مناجم جنوب أفريقيا.

وقال مديرو الشركة ونقابات إنه تم تقديم الغذاء والماء إلى عمال المنجم المحاصرين بينما كانوا ينتظرون عودة الكهرباء، حتى تتمكن المصاعد من نقلهم إلى السطح.