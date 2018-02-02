وتحدثت التقارير عن أن الجيش قرر مد فترة التجنيد الإجباري، تزامنا مع زيادة التوترات على الحدود الجنوبية لتركيا.

ويشن الجيش التركي منذ أيام عملية عسكرية واسعة في عفرين السورية، للقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية، التي يعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب التركية.

كما هددت تركيا بتوسيع عملياتها ضد الأكراد في شمال سوريا، لا سيما في منبج، رغم معارضة الولايات المتحدة.

وتتواصل المعارك غرب وشمال عفرين، بين مقاتلي الوحدات الكردية، والجيش التركي مدعوما بمسحلين من المعارضة السورية، وشهدت المنطقة اشتباكات متقطعة وقصفا متبادلا بالأسلحة الثقيلة، بعد سيطرة الأتراك على ناحية بلبل.

وتحاول الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، السيطرة على بلدة راجو الاستراتيجية وشيخ الحديد وجنديرس غربا، وسط صعوبات ميدانية بسبب وعورة المناطق الجبلية.