وتظهر الصورة التي نشرت هذا الأسبوع المركبة "كيريوستي" في وسط أرض المريخ المتربة الحمراء وجبل شارب في خلفيتها، كما تظهر حافة فجوة جيل.

والتقطت الصور كاميرا صغيرة في نهاية ذراع "كيريوستي"، واستخدمت عشرات الصور التي التقطت كلها في يوم 23 يناير لخلق الصورة الفسيفسائية المكونة من عدة صور.

وتجوب كيريوستى المريخ منذ 2012، وستكون محطتها التالية المنحدر الظاهر في الصورة، حيث ستقوم باختبار ما يعتقد أنها تربة غنية بالطمي.

وتستعد ناسا لوضع مركبة أخرى على المريخ، وهو إنسان آلي جيولوجي يحمل اسم "إنسايت"، وسيكون إقلاعها من ولاية كاليفورنيا في مايو.