أبو ظبي - سكاي نيوز عربية خرجت سيارة عن مسارها صباح الجمعة وسط شنغهاي وسارت على الرصيف حيث دهست حشدا من المارة، مما أسفر عن سقوط 18 جريحا على الأقل، بينهم 3 في حالة حرجة، كما أعلنت سلطات المدينة الصينية.