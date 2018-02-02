وقالت صحيفة غرانما الحكومية أن "فيدل كاسترو دياز-بالار الذي كان يتعالج على أيدي مجموعة من الأطباء على مدى أشهر عديدة بسبب إصابته باكتئاب شديد انتحر صباح اليوم".



وقال موقع كوبا ديبايت الإلكتروني "دياز-بالارت، الذي تولى علاجه مجموعة من الأطباء لعدة أشهر بسبب حالة اكتئاب حادة، انتحر هذا الصباح".



وكان كاسترو جونيور، والمعروف أيضا باسم "فيديليتو"بسبب الشبه الكبير بينه وبين والده، أُدخل المستشفى في بادئ الأمر للعلاج من الاكتئاب ثم واصل العلاج خارجها.