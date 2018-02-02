وأفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل قياديين من مليشيات الحوثي في مواجهات صعدة، هما رئيس استخبارات الحدود في المليشيات محمد العاسي، والقيادي علي الكحلاني، بالإضافة إلى عدد آخر من العناصر الحوثية.



وحسب المصادر قتل خمسة عشر من المتمردين بكمين نصبه جنود قوات الشرعية في مديرية خب والشعف أكبر مديريات الجوف، وذلك أثناء محاولة الحوثيين التسلل إلى أحد المواقع الحكومية.



وفي تعز لم تتوقف المعارك داخل المدينة وريفها المحيط خلال الساعات الماضية، ونجحت قوات الشرعية في التقدم غربي وادي الضباب وأجبرت الميليشيات على ترك بعض مواقعها.



وتضيق قوات الشرعية الخناق على ميلشيات الحوثي في أكثر من جبهة في تعز خصوصا في المناطق الحدودية التي تربط بين تعز ولحج.



وبحسب مصادر عسكرية، فإن قوات الشرعية تمكنت من تطهير ما تبقى من عناصر ميليشيات الحوثي في نقيل الصلو، آخر موقع لهم في مديرية الصلو بريف تعز.



إلى ذلك، قتل 9 مسلحين من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في قصف شنته طائرات التحالف العربي، على معاقل للمتمردين في الساحل الغربي لليمن، وفق ما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، الخميس.



وذكرت تلك المصادر أن القصف استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة اللحية في جبهة الساحل الغربي، وقد أدى إلى إصابة 4 مسلحين من المتمردين الحوثيين.



وتكبدت ميليشيات الحوثي الإيرانية في الآونة الأخيرة خسائر كبيرة على جبهة الساحل الغربي، حيث تقدمت القوات الشرعية على أكثر من محور بدعم من طائرات التحالف العربي.



وفي 29 يناير الماضي، قتل 35 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في غارات لطائرات التحالف العربي، استهدفت مركز تدريب للمتمردين في جزيرة كمران في الساحل الغربي.



كما أعلنت قوات الشرعية مقتل 25 متمردا، خلال عملية تمشيط في مزارع غربي مديرية حيس الساحل الغربي.