وحسب فرانس برس، في مذكرة سلمت للقائم بالأعمال الأميركي في هافانا لورنس غامبينر الأربعاء، عبرت الحكومة الكوبية "عن احتجاجها الشديد على نية الحكومة الأميركية انتهاك السيادة الكوبية في شكل صارخ في ما يتعلق بالحق الوطني لتنظيم وصول المعلومات".



وفي 23 يناير، أعلنت الخارجية الأميركية تشكيل مجموعة مكلفة "درس التحديات التكنولوجية والفرص التي تتيح تطوير استخدام الإنترنت وهيئات الصحافة المستقلة" بهدف "تعزيز وصول المعلومات المجانية في كوبا".



واعتبرت هافانا أنها "محاولة لاستغلال الإنترنت لتطوير برامج غير قانونية لأغراض سياسية وتخريبية" بغية "زعزعة استقرار النظام الدستوري" في الجزيرة.



وطالبت الحكومة الكوبية واشنطن بـ"وقف أعمالها التخريبية وتدخلها غير القانوني في كوبا".



والعلاقات بين واشنطن وهافانا متوترة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة. وفي الأشهر الأخيرة صعد ترامب خطابه حيال هذا البلد وألغى سلسلة تدابير ساهمت في تخفيف الحظر الأميركي واتخذت في إطار التقارب بين البلدين.



وتشكيل مجموعة العمل حول الإنترنت والتي ستجتمع اعتبارا من السابع من فبراير، يندرج في إطار سلسلة إجراءات أعلنها ترامب في يونيو الفائت.



وتفيد أرقام رسمية أن 40 في المئة من 11 مليون كوبي تمكنوا من استخدام الإنترنت في 2017.

ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة لتطوير مناطق واي فاي لا تزال كوبا من الدول الأكثر تخلفا على هذا الصعيد بسبب التعرفة الباهظة وغياب شبكة الهاتف النقال.