وقال الشيخ أحمد اليوسف، إن تشكيل اللجنة جاء لتحصين قانونية الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد اجتماع عقد مع الأندية الرياضية جرى فيه الاستماع إلى وجهة نظرهم.



وأضاف أن اللجنة التي شكلها الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم ستمارس مهامها بدءا من الخميس لتعديل النظام الأساسي الجديد، كما طلب عقد جمعية عمومية والدعوة إلى تنظيم انتخابات جديدة.

وذكر أن لجنة التسوية تضم مشعل الربيعة رئيسا، وعضوية كل من علي مروي ومساعد عجيل ومرزوق العجمي وخالد الجار لله.