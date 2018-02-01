وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.09 بالمئة إلى 1345.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بالسوق الأميركي، بعدما لامس في الجلسة السابقة 1332.30 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 23 يناير.

وزادت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1347.90 دولار للأوقية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة بدون تغيير، الأربعاء، لكنه رفع توقعاته للتضخم، ولمح إلى مزيد من الزيادات التدريجية للفائدة.

وسجل الذهب مكاسب بلغت 3.2 بالمئة فقط في يناير مع هبوط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات أمام سلة من العملات الرئيسية.

وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوى في 17 شهرا عند 1366.07 دولار في الخامس والعشرين من يناير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 في المئة إلى 17.20 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.44 بالمئة إلى 1004.40 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.56 بالمئة إلى 1033.90 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الثامن عشر من ديسمبر عند 1013.72 دولار.