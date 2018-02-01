وكان الحزب أصدر بيانا أدان فيه ما سماها "استمرار الهجمة الأمنية الشرسة المستهدفة لقيادات وكوادر حزب الأمة القومي والقوى السياسية الأخرى".

وأشار الحزب إلى عمليات الاعتقال، التي طالت عددا من قيادات وكوادر الحزب بولاية سنار وقوى المعارضة السودانية عقب مسيرة الخلاص التي انطلقت بمدينة سنجة بالتزامن مع مسيرة مشابهة بميدان الشعبية ببحري.

وكانت الخرطوم شهدت الأربعاء تظاهرات منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام.

وتتوقع الأجهزة الأمنية خروج تظاهرات مماثلة من عدد من المساجد خاصة مسجد طائفة الأنصار بحي ودنوباوي في أم درمان التابع لحزب الأمة على غرار ما حدث من تظاهرات بالمسجد منتصف يناير الماضي، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.