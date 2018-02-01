وأوضحت وكالة الأناضول أن الانفجار وقع الخميس في غرفة الغلايات في الطابق السفلي بمكتب الضرائب الواقع في منطقة كوكورامبار التجارية والسكنية.

ونقلت موقع صحيفة حرييت ديلي نيوز المحلي عن محافظ أنقرة أركان توباكا قوله إن جرة غاز انفجرت في مبنى مكتب الضرائب، وأن المبنى كان خاليا عندما وقع الحادث.

وتسبب الانفجار في دوي كبير أمكن سماعه في العديد من أجزاء المدينة، وتحطمت نوافذ المبنى من قوة الانفجار، وفقا لما أظهرته لقطات للتلفزيون.