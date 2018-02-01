وقال التقرير الذي نشرته، الخميس، وكالة تسنيم المقربة من الحكومة، إن المحتجزات كن يشاركن في حملة مناهضة للحجاب عرفت باسم "أيام الأربعاء البيضاء".

وفي ظل الحملة، التي تدافع عنها شبكات التلفزيون المتحدثة بالفارسية في بلاد أجنبية، يتعين على المشاركات خلع حجابهن الأبيض في أيام الأربعاء.

ولم يتطرق التقرير إلى تفاصيل بشأن توقيت ومكان الاحتجاز.

وخلال الأيام الاخيرة أظهرت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي عدة نساء يقمن باحتجاج على غطاء الرأس الإلزامي بخلعه والتلويح به على عصى في مواقع في طهران ومدن أخرى.



ويمكن أن تعاقب النساء اللائي يظهرن شعرهن في أماكن عامة بالسجن لمدة تصل إلى شهرين أو يتم تغريمهن 25 دولارا.